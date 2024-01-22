В Запорожской области объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по Донецку

Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в области будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и единства

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что в регионе объявлен траур по мирным жителям, погибшим в воскресенье при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Донецка.

"Запорожская область скорбит вместе с жителями Донецкой Народной Республики. В эти дни ко мне обращаются жители региона, передают слова соболезнования и поддержки нашим братьям. По моему распоряжению сегодня в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак нашей солидарности и единства с жителями Донецка", - написал он.