Мишустин поручил продолжать развитие внутреннего туризма

Премьер-министр России призвал уделить внимание созданию удобной инфраструктуры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продолжать развитие туризма внутри страны. Глава кабмина сегодня провел совещание со своими заместителями.

"Туризм - это многогранная сфера, поэтому очень сильно влияет на смежные отрасли. Нам всем необходимо сделать все возможное для того, чтобы далее развивать возможности для внутреннего туризма, в первую очередь это создание удобной инфраструктуры. Страна у нас красивая, я знаю, у всех есть огромное желание посещать ее разные уголки. И инфраструктура, удобные дороги, гостиницы, отели, возможности в том числе нормального питания, отдыха - это все, что поможет нам системно подойти к развитию такой важной для нас отрасли", - сказал председатель правительства.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин указывал, что отрасль туризма выходит на новый уровень. "И мы все это видим. Она наращивает свою привлекательность", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что россияне активно отдыхали внутри страны на новогодних праздниках. "Это и крупные города с рождественскими ярмарками, ледовыми аренами, театрами, музеями, природными достопримечательностями, курорты, где можно заниматься зимними видами спорта, получать оздоровительные процедуры", - перечислил глава кабмина.