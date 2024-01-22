Губернатор Кировской области поблагодарил волонтеров за поиски кота Твикса

Животное из поезда выбросила проводница

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил слова благодарности местным волонтерам, помогавшим в поисках кота Твикса, которого выбросила проводница из поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"На минувшей неделе произошла очень эмоциональная и, к сожалению, закончившаяся печально история с котом Твиксом. Но я сегодня хочу сказать спасибо десяткам, сотням кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, эта доброта является составной частью нашего характера, несмотря ни на что, мы не теряем веру в порядочность и чувство сострадания к живым существам ", - приводятся слова Соколова в сообщении.

О пропаже кота

Как рассказал хозяин кота Эдгар Гайфуллин, кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы. Однако 11 января кот каким-то образом выбрался из переноски, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу.

На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего кот прячется под поезд.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что проводница, обнаружив Твикса и опросив пассажиров, решила, что кот бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила Твикса на улицу. Сопровождающий кота, по словам владельца, в этот момент спал.

Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в связи с отсутствием состава преступления.