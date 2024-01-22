Каждый второй опрошенный россиянин посещал святые места

Порядка 16% респондентов ВЦИОМ ответили, что совершают организованные поездки к святилищам в составе экскурсионной группы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более половины россиян (53%) совершали поездки к святым местам, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В сумме побывать в святых местах доводилось каждому второму россиянину (53%, +10 п.п. к данным 2020 года)", - говорится в публикации.

Согласно опросу, за последние четыре года выросло число россиян, которые совершали самостоятельные поездки к святым местам - а именно с 31% до 43%. Порядка 16% респондентов ответили, что совершают организованные поездки к святилищам в составе экскурсионной группы.

Растущий интерес к паломничеству, по данным ВЦИОМ, объясняется доступностью информации и удобством посещения святых мест, а также повышением роли религии в жизни граждан, за последние 30 лет доля назвавших ее очень важной выросла в 2,5 раза, с 6% до 15%.

Результаты исследования также показали, что большинство россиян (70%), ранее не посещавшие святые места, проявляют интерес к посещению в будущем. Отмечается, что чаще об этом высказывались граждане старше 45 лет (45-59 лет - 74%, старше 60 лет - 77%), жители села или небольших населенных пунктов с численностью населения до 100 тыс. чел. (76% и 77% соответственно) и православные россияне (85%).

"Рост числа россиян, побывавших в "святых местах", как мы видим, двукратный, причем основной прирост произошел за последние четыре года. Что стало причиной? Во-первых, это бум внутреннего туризма. Во-вторых, бум религиозных и квазирелигиозных практик, интереса к эзотерике, магии и другим ненаучным способам взаимодействия с реальностью. И интереса к историческим местам. В-третьих, рост популярности патриотизма. Пока эти факторы продолжают действовать, можно ожидать продолжения отмеченного тренда", - комментирует результаты опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 января 2024 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.