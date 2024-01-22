В России число семей с тремя и более детьми за последние пять лет выросло на 27%

Оно составляет 2,3 млн

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество семей с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, их число составляет 2,3 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на презентации Года семьи.

Презентация Года семьи прошла на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные - Любимые" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"За последние пять лет количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет на 11%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей составило 2,3 млн. Количество детей рожденных возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей", - сказала она.

Голикова уточнила, что в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. По ее словам, это хорошие показатели, но они недостаточны. "Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно", - отметила она.

Вице-премьер напомнила, что в течение Года семьи правительству вместе с регионами и экспертами предстоит обсудить новую стратегическую модель по развитию демографической семейной политики, вопросы здравоохранения и обеспечения жильем. "Год официально стартует завтра, но сегодня мы находимся в радостном ожидании наступления этого года", - подытожила Голикова.

О Годе семьи

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек.

Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты РФ, общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.