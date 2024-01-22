Кабмин обновил программу содействия занятости молодежи

Также, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будут актуализированы процедуры трудоустройства, в том числе временного

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года обновлена, будут сформированы условия, которые помогут молодым людям определиться с выбором профессии до совершеннолетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие целевые показатели. Она была утверждена около двух лет назад, рассчитана до конца десятилетия", - сказал он. "В рамках обновленного документа станем формировать условия, чтобы девушки и юноши еще до совершеннолетия могли определиться с дальнейшей профессией и набраться необходимого опыта", - указал Мишустин

"Для этого предусмотрели проведение профессиональных ориентаций учеников 6-11 классов, что позволит им быстрее решить, какой сфере они хотят себя посвятить. Вы знаете, как это важно для молодых людей - определиться, кем они хотят стать", - отметил премьер.

Также, по его словам, будут актуализированы процедуры трудоустройства, в том числе временного. "Ребята от 14 до 18 лет смогут в свободное от учебы время осваивать практические навыки", - добавил глава кабмина. Также продолжится совершенствование платформы "Работа России", теперь там и на портале госуслуг будут размещаться предложения по заключению договора о целевом обучении с потенциальными работодателями.

"Рассчитываем, что реализация долгосрочной программы поможет нашим молодым людям, выпускникам и начинающим специалистам скорее находить соответствующие вакансии и достигать, что очень важно, успехов в своей карьере. А экономика будет обеспечена востребованными кадрами", - подытожил премьер.

Другие приоритетные задачи

Как сообщалось на сайте кабмина РФ, в числе других важных задач обновленной программы - адресное трудоустройство молодых людей, имеющих трудности в поиске работы, например, инвалидов. Среди новых мероприятий плана также мониторинг уровня безработицы среди молодежи, в частности в регионах страны. "Он будет вестись на основании ежеквартальных показателей занятости молодых граждан", - добавили в кабмине.

Также будет увеличено число участников всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, к 2030 году в ней смогут участвовать до 150 тыс. человек. Как отмечается на сайте кабмина, этот показатель вырос благодаря успешной реализации программы в 2022-2023 годах.

Еще одно нововведение в плане - стимулирование молодежи к переезду на работу в регионы Дальнего Востока и Арктики.