KLM отменила 130 рейсов в Нидерландах из-за шторма

По данным NL Times, пассажирам предложили альтернативные варианты

ГААГА, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания KLM отменила 130 рейсов в Нидерландах в связи со штормом "Иша". Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По его информации, количество вылетов и прилетов в аэропорту Схипхол было сокращено из-за сильного ветра. KLM отменила 65 рейсов на вылет, столько же - на прилет, речь идет о европейских направлениях. Всем пассажирам предложены альтернативные варианты.

Голландский королевский метеорологический институт объявил оранжевый уровень погодной опасности для провинции Северная Голландия и Вадденских островов, где порывы ветра могут достигать 30 м/с. На остальной части страны объявлен желтый уровень погодной опасности и ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с.

Организации, отвечающие за безопасность дорожного движения, призвали автомобилистов учитывать неблагоприятные погодные условия и быть очень бдительными и аккуратными на дороге.