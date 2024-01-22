Более 2,8 тыс. детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в последнее время

По словам замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника, 17 из них собираются в Абхазию в турпоездку

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России в связи с обстрелами украинской стороной за последнее время обеспечили безопасность эвакуации из Белгородской области более 2,8 тыс. детей. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"В связи с бомбежками, произошедшими в последнее время в Белгородской области, нами обеспечивалась безопасность эвакуации детей. На вчерашний день было всего вывезено 2 805 детей в 10 регионов, 17 из них сейчас собираются в Абхазию в туристическую поездку", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Колесник добавил, что также ведется работа по охране общественного порядка в ПВР, сотрудники ведомства помогают в решении социальных вопросов.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.

Кроме того, почти ежедневно украинская армия обстреливает территорию Белгородской области, разрушая гражданскую инфраструктуру, люди получают ранения, есть жертвы.