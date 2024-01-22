Прокуратура обязала больницу в Новосибирске приобрести 240 единиц медоборудования

Среди недостающего оснащения - аппаратура для рентгена, УЗИ и искусственной вентиляции легких, а также операционные столы

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура через суд обязала городскую клиническую больницу №25 Новосибирска приобрести 240 недостающих единиц необходимого медоборудования, сообщили в областной прокуратуре.

"Проверкой выявлено, что отделения больницы оснащены медицинским оборудованием не в полном объеме, в учреждении отсутствует более 200 позиций медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС пояснили, что в больнице не хватает 240 единиц оборудования, в том числе функциональных кроватей с электроприводом, инфузионных насосов, хирургических электроножей, аппаратов для рентгена, УЗИ, ИВЛ и наркоза, операционных столов и так далее.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании медицинского учреждения оснастить отделения необходимым медицинским оборудованием, обязании Минздрава региона обеспечить финансирование на указанные цели. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

"Ненадлежащее оснащение медучреждения нарушает права граждан на охрану здоровья, доступную и качественную медицину", - рассказали в прокуратуре.

Городская клиническая больница №25 оказывает экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь заболевшим или пострадавшим на территории Калининского и других районов Новосибирска по всем направлениям. В больнице работают 20 стационарных отделений, в которых развернуто более 700 круглосуточных коек. Мощность амбулаторно-поликлинической службы - 1 030 посещений в смену.