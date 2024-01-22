В РФ в 2023 году зарегистрировали порядка 40 тыс. ложных сообщений с угрозами взрыва

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Станислав Колесник отметил, что в каждом таком случае МВД усматривает след киевского режима

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. ложных сообщений с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения тяжких преступлений зарегистрировано в России в прошлом году. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Увеличилась активность противоправных сообществ, распространяющих сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений. Всего, по нашим данным, в прошлом году было зарегистрировано порядка 40 тыс. таких ложных сообщений, на которые приходится реагировать, но есть и установленные лица, которые привлекаются к ответственности", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Колесник отметил, что такие факты отмечаются по всей России. По его словам, в каждом таком случае МВД усматривает след киевского режима, который использует приемы демонстрации осведомленности о внутренней жизни учебных заведений и даже отдельных учащихся, что достигается путем заблаговременного изучения страниц учеников в социальных сетях, созданных для обсуждения подростками и их родителями учебных вопросов.