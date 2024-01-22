Очередь фур на границе с Литвой под Калининградом выросла до 60 машин

Еще 25 большегрузов ожидают возможности выехать из области на нейтральной полосе

КАЛИНИГРАД, 22 января. /ТАСС/. Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области за выходные увеличилась до 60 машин, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"По состоянию на 9:00 (10:00 мск) 22 января через ТП МАПП Чернышевское за сутки в регион въехало 126 грузовиков, выехало в Литовскую Республику - 85 машин. В очереди на выезд находится 60 единиц грузового транспорта, на нейтральной полосе после оформления российской стороной - 25 единиц", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, информирующего о ситуации на МАПП "Чернышевское", пропуск транспорта со стороны Литвы существенно ограничен. В отдельные часы через границу с российской стороны не пропускается ни один автомобиль. Отставание от зарезервированного времени прохождения границы в электронной очереди достигло 50 часов.

Очередь перед МАПП "Чернышевское" на российской стороне границы начала образовываться 18 января, тогда она составляла 30 машин. Это связано с медленной работой литовской таможни. Официального объяснения причин медленной работы от Литвы по-прежнему нет, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советский ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.