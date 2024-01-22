Мурашко считает, что семейные традиции задают установки для укрепления здоровья детей

По словам министра здравоохранения, в его семье укоренились такие традиции, как приверженность спорту и совместные завтраки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Семья позитивно влияет на состояние здоровья человека, семейные традиции задают детям установки для укрепления их самочувствия. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме "Родные-любимые".

"Сам факт семьи мы расцениваем как хороший, позитивный фактор для состояния здоровья человека. Те традиции, которые формируются в семье, как правило, задают для детей, в том числе, установки, которые позволяют им развиваться быстрее, лучше, быть более здоровыми и так далее. А для меня семья, как для человека, это - основа, вокруг которой строится все наше пространство", - сказал он.

Министр назвал себя ярым сторонником семьи. По словам Мурашко, в его семье укоренились такие традиции, как приверженность спорту и совместные завтраки.

Всероссийский форум "Родные-любимые" проходит с 19 по 23 января на выставке-форуме "Россия". Он откроет Год семьи.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.