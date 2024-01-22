Комитет ГД одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

"В среду мы его ставим на пленарное заседание", - сказал по итогам рассмотрения законопроекта глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, в перечень предлагается внести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.