Более 120 сайтов с деструктивной информацией для детей заблокировали в РФ с начала года

Заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов сообщил, что больше половины заблокированных сайтов содержат недостоверную общественно значимую информацию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 120 сайтов с информацией, направленной на вовлечение подростков в совершение противоправных действий, заблокировано в России с начала года. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Олег Кузнецов.

"Возвращаясь к принятым мерам, только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную информацию [направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу их жизни]", - сказал Кузнецов во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних в России со стороны Украины.

По его словам, больше половины заблокированных сайтов содержат недостоверную общественно значимую информацию. А с момента начала специальной военной операции количество заблокированных страниц и сайтов превысило 230 тыс. "Мы видим большой рост, и противник не оставляет попыток расшатать общественное мнение, а нашими коллегами принимаются все меры для ограничения доступа к такому контенту", - отметил Кузнецов.

"Действующая система для обеспечения детской информационной безопасности является эффективной, при этом можно ее совершенствовать, министерство и Роскомнадзор готовы в этом направлении работать", - добавил представитель Минцифры.