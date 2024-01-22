Встречу Маска с Лехом Валенсой отменили из-за самочувствия экс-президента Польши

Бизнесмен намерен принять участие в мемориальной церемонии в бывшем фашистском концлагере Освенцим

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Илон Маск, прибывший в воскресенье в Польшу, не сможет провести запланированную ранее встречу с бывшим президентом Польши Лехом Валенсой (1990-1995 годы) из-за его состояния здоровья. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

"В понедельник Лех Валенса должен был встретиться с Илоном Маском. Однако планы изменились. Встречи не будет в связи с постковидной ситуацией. Президент все еще проходит реабилитацию", - приводит портал слова Марека Качмара, представителя пресс-службы Леха Валенсы.

Самолет Илона Маска приземлился в Кракове вечером в воскресенье. Бизнесмен намерен принять участие в мемориальной церемонии в бывшем фашистском концлагере Освенцим, а также в дискуссии на тему антисемитизма в интернете.