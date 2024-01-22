Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 млн рублей налоговой задолженности

Певец также выплатит государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мировой суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей налоговой задолженности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей, а также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 тыс. рублей", - сказала представитель суда.