Подготовлен проект постановления Высшего госсовета СГ о союзном медиахолдинге

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что предполагается создание единой медиакомпании, которая возьмет на себя координацию и обеспечит выпуск на страницах печатных изданий, телеканалов, и интернет-ресурсному направлению будет уделено много внимания

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Проект постановления Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) о создании союзного медиахолдинга подготовлен. Об этом сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы подготовили проект постановления Высшего государственного совета. Предполагается создание единой медиакомпании Союзного государства, которая возьмет на себя координацию и обеспечит выпуск на страницах печатных изданий, телеканалов, и интернет-ресурсному направлению будет уделено много внимания", - сказал он после состоявшейся в Минске встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он отметил, что контент, который будет создаваться в рамках союзной медиакомпании, будет "не только связан с взаимодействием в форматах Союзного государства". "[Медиакомпания будет информировать] о нашей истории, о наших планах, о том, как мы реагируем на [внешнее] давление, в том числе и ментальное", - отметил госсекретарь.

"Мы хотим, чтобы это был очень интересный, мощный набор задач, который будет под силу обновленному коллективу. И, конечно, мы будем взаимодействовать вместе со всеми вами, с вашими редакциями, с вашими средствами массовой информации", - добавил Мезенцев.

Президент Белоруссии в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета СГ обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". В начале июля прошлого года пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ был согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты реформы требуют позиций других органов государственной власти.