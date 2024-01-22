В Москве в 2023 году на 12% сократилось число уголовных дел за нарушения ПДД

За прошлый год в городе возбудили 595 таких уголовных дел

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы зафиксировала уменьшение на 12% в 2023 году числа возбужденных уголовных дел о нарушениях ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"За 2023 год в Москве возбуждено 595 уголовных дел по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), что на 12 % меньше, чем годом ранее. Из них 132 (на 11,4% меньше, чем в 2022 году) со смертельным исходом", - сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, также на 15,6% сократилось количество преступлений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения лицами, имеющими судимость. За прошедший год таких случаев зарегистрировано 1 357.

Значительное снижение уровня дорожной преступности наблюдается в Восточном и Северном административных округах столицы, а также в Новой Москве - количество зарегистрированных здесь за прошедший год преступлений на 20% меньше, чем в 2022 году. Однако это значение увеличилось почти на 23% в Юго-Западном административном округе Москвы.