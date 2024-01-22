Котяков заявил, что главным результатом работы в Год семьи будет увеличение числа россиян

Министр труда и социальной защиты РФ отметил, что стратегическую модель по развитию демографической семейной политики нужно также обсуждать с российскими многодетными семьями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Увеличение числа россиян будет главным результатом работы в течение Года семьи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на презентации Года семьи, которая прошла на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные - любимые" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Главный результат нашей совместной работы в течение Года семьи - это увеличение количества граждан в нашей стране. Я хочу чтобы нас, россиян, было как можно больше, не только по итогам 2024 года, но и на протяжении многих лет", - сказал он.

Министр выразил мнение, что стратегическую модель по развитию демографической семейной политики, которую планируется разработать в 2024 году, нужно также обсуждать с российскими многодетными семьями. По его словам, в документ войдет часть мер из разработанных в прошлом году с регионами программ, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

"Сегодня мы также видим необходимость актуализации и обобщения лучших корпоративных практик. <...> Сегодня мы еще и имеем рынок труда соискателя, важно понять, что текущий рынок позволяет достаточно легко перейти из одной профессии в другую", - добавил он.

Котяков напомнил, что в ближайшее время заканчивается срок действия государственной программы семейной ипотеки. "Я считаю, что первым результатом нашей совместной работы должна быть именно актуализация этих условий", - подчеркнул он.

О Годе семьи

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек. Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.