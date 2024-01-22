В Кировской области введут выплаты для врачей, работающих только в госполиклиниках

Размер ежеквартальной выплаты для узких специалистов составит 150 тыс. рублей

ТАСС, 22 января. В Кировской области планируют ежеквартально доплачивать 150 тыс. рублей врачам 14 узких специальностей, которые работают исключительно в государственной системе здравоохранения и не трудоустроены в частных клиниках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году необходимо ввести стимулирующие выплаты врачам-специалистам государственных поликлиник. Предлагается предоставлять ежеквартально дополнительную выплату в 150 тыс. рублей врачам 14 узких специальностей, которые работают исключительно в государственной системе здравоохранения", - цитирует пресс-служба губернатора области Александра Соколова.

Глава региона во время еженедельного оперативного совещания также сообщил, что власти планируют ввести меры поддержки для ординаторов кировского медуниверситета, пожелавших работать в районах области в первичном звене. "Обсуждаем введение доплаты к заработной плате в размере 50 тыс. рублей при работе на полную ставку не менее месяца", - отметил Соколов. По мнению властей, такие меры позволят снизить дефицит кадров в региональном здравоохранении.

Соколов рассказал также о задачах по проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется построить четыре поликлиники в Слободском, Свече, Нолинске и Кильмези, провести ремонт 17 объектов медицинских организаций, приобрести 75 новых автомобилей медицинской службы, построить 36 новых модульных медицинских комплексов взамен аварийных ФАПов и амбулаторий в сельской местности, а также поставить в медучреждения 325 единиц новейшего оборудования.

"Необходимо открыть кировский городской центр эндоскопии, это увеличит доступность диагностики заболеваний для жителей. В микрорайоне Чистые Пруды Кирова необходимо открыть новое подразделение поликлиники Детского клинического диагностического центра на улице Потребкооперации и организовать приемы детских специалистов. Филиалы на улицах Попова и 4-й Пятилетки должны продолжить работу. В этом году нужно открыть новое реабилитационное отделение Областной детской клинической больницы в деревне Стулово Слободского района", - рассказал о планах Соколов.

Кванториумы, IT-куб и беспилотники

Глава региона рассказал также о задачах на 2024 год по нацпроекту "Образование". Так, власти планируют создать в сельской местности и малых городах 72 центра образования "Точка роста". Откроются три технопарка "Кванториум" в Кирове и Кирово-Чепецке, IT-куб в Кирсе Верхнекамского района. В связи с возвращением в школы обязательного предмета "Труд" и введением "Основ безопасности и защиты Родины" губернатор поручил оснастить школы необходимой материальной базой для занятий.

"Необходимо приближать среднее профессиональное образование к месту жительства выпускников школ. Для этого будем развивать сеть филиалов колледжей и техникумов. В 2023 году начали работу и открыли филиал медколледжа в Советске и набрали группу лесопромышленного колледжа в Нагорском районе. В 2024 году необходимо открыть подготовку по программам СПО в Пижанском, Сунском, Афанасьевском, Кильмезском, Мурашинском и Опаринском районах", - цитирует пресс-служба Соколова.

Кроме того, в конце 2023 года Кировская область прошла отбор на федеральное субсидирование по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". В 17 школах региона создадут специализированные классы, а в Кировском авиационном техникуме - центр практической подготовки молодежи по работе в этом направлении.

"Необходимо продолжить развитие кластеров федерального проекта "Профессионалитет" по направлениям "Машиностроение" и "Медицина". Кроме того, планируется начать создание еще двух кластеров по отраслям "Сельское хозяйство" и "Легкая промышленность", - отметил губернатор.