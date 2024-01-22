МВД РФ в 2023 году направило материалы на блокировку 1 тыс. сайтов с диверсионной работой

Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Станислав Колесник. сообщил, что экстремистские настроения, националистические взгляды подогреваются через блоги социальных сетей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники оперативных подразделений МВД России в прошлом году направили материалы на блокировку около тысячи сайтов с планами деструктивной деятельности и хвалебными оценками диверсионной работы. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Нашими коллегами из оперативных подразделений только в прошлом году было выявлено и направлено материалов на блокировку указанных сайтов [с планами деструктивной деятельности в РФ и похвалой диверсионной работы] порядка тысячи", - сказал он на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Колесник добавил, что экстремистские настроения, националистические взгляды подогреваются через блоги социальных сетей. Например, по его словам, в октябре 2023 года в Хабаровском крае выявлен несовершеннолетний приверженец радикальных идей батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), который в интернете проходил обучение в целях совершения террористических актов и изготавливал зажигательные устройства.