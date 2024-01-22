Число многодетных семей в России за последние 8-10 лет выросло вдвое

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что сейчас необходимо формировать культуру поддержки многодетной семьи, воспитывать у детей желание создавать такую семью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число многодетных семей в России постепенно возрастает, за последние 8-10 лет их количество увеличилось вдвое. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы сегодня видим, что в обществе в целом формируется культура многодетных семей, мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает, увеличивается. Буквально за последние 8-10 лет многодетных семей стало в два раза больше", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что сейчас необходимо формировать культуру поддержки многодетной семьи, воспитывать у детей желание создавать такую семью.

22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.