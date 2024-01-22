Минцифры и МВД намерены подготовить меры защиты подростков от вовлечения в диверсии

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко сообщила, что профильным ведомствам необходимо проработать меры по пресечению такой информации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минцифры совместно с МВД России необходимо проработать методы пресечения распространения в интернете информации, вовлекающей подростков в диверсионную деятельность, а также ее блокировку. С таким предложением выступила вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко в ходе заседания комиссии.

"Идет активное извращение и демонизация всего, что связано с Россией. И к сожалению, эта ложь работает не только на аудиторию Украины и Запада, но и на российский медийный сегмент. Наши дети, увязая в этой фальшивой информации, попадают на крючок украинских ципсошников (Центр информационно-психологических операций - подразделение украинских сил специальных операций - прим. ТАСС) и вовлекаются в деструктивную, противоправную и диверсионную деятельность", - сказала Святенко.

Она подчеркнула, что профильным ведомствам необходимо проработать меры по пресечению такой информации."Считаю необходимым предложить Минцифры совместно с МВД России проработать эффективные методы пресечения распространения в интернет-пространстве фейковых материалов на данную тему, а также блокировку сайтов, размещающих ложную информацию", - заявила она.

Вице-спикер привела в пример, как подростки совершали поджоги военкоматов или релейных шкафов на железной дороге и не понимают последствия таких действий. "Для них - это "квест", игра, которая еще и позволяет заработать. Детям надо объяснять всю опасность таких "приключений", - заключила Святенко.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.