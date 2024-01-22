Балицкий назвал перегретой тему конфликта в Мелитопольском государственном университете

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что поддерживает решение заменить команду прежнего ректора

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Тема конфликта между старой и новой командами в Мелитопольском государственном университете перегрета, власти уже разбирались в ней, заявил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На минувшей неделе в СМИ и Telegram-каналах распространились сообщения об увольнении директора одного из колледжей вуза за то, что тот запустил ремонтную бригаду военных в служебный ангар. В ответ уволенный обвинил одного из руководителей университета в получении премии в 1 млн рублей.

"Тема очень перегретая с точки зрения того, что есть команда старого ректора, и есть команда нового ректора. Конфликт понятен, те, кто приходят на смену, сталкиваются с сопротивлением предыдущей команды. Отсюда основной ветер. Если говорить про ситуацию, в ней разбирался не только я, в ней [первый заместитель руководителя Администрации президента РФ] Сергей Владиленович Кириенко разбирался", - сказал Балицкий.

Он напомнил, что предыдущий ректор находится под следствием, арестованы и многие представители старого руководства вуза. "У прокуратуры и Следственного комитета есть вопросы, и они достаточно аргументированы. Они связаны с растратами в особо крупных размерах. Также с тем, что на свое усмотрение были созданы целые кафедры, которые не были подкреплены деньгами. Это надо согласовывать с федеральным центром", - добавил губернатор.

Балицкий подчеркнул, что поддерживает решение заменить команду прежнего ректора, а также напомнил о прямом запрете на использование учебных заведений для военных целей.

В июне 2023 года Мелитопольский государственный университет возглавил Николай Тойвонен - советник ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вскоре стало известно, что предыдущий ректор крупнейшего вуза Запорожской области попал под следствие за превышение должностных полномочий.