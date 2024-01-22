Режим свободного посещения в школах Ижевска отменят с 23 января

По словам главы города Дмитрия Чистякова, в ближайшие дни стоит задача разгрести от снега межквартальные проезды и расширить улицы

ТАСС, 22 января. Режим свободного посещения в школах Ижевска, введенный с 19 января из-за сильных снегопадов, прекратит действовать с 23 января, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Дмитрий Чистяков.

"Снега в ближайшие дни не будет, поэтому наша задача на ближайшие дни - разгрести межквартальные проезды и расширить улицы. Завтра школы будут работать в обычном режиме", - написал Чистяков.

Он отметил, что в планах на предстоящую ночь - расчистить подходы и подъезды к больницам, расширить магистральные дороги. "Далее по графику - постепенно во взаимодействии с ГИБДД будем расширять более узкие улицы, убирать оттуда снег", - добавил глава города.