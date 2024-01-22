В российских школах планируют провести занятие "Разговоры о важном" о семье

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что во всех программах закреплены традиционные духовно-нравственные ценности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Внеурочное занятие "Разговоры о важном" о семейных ценностях планируется провести в российских школах в 2024 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на презентации Года семьи в рамках форума "Родные - любимые".

"Школа - это тоже семья. Поэтому в рамках года семьи мы будем все делать для того, чтобы поддержать семьи, педагогов, учителей. Будет урок "Разговоры о важном" о семье, о семейных ценностях. Во всех программах закреплены традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал он на площадке лектория "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек.

Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты РФ, общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".