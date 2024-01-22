В Москве в 2023 году в рамках программы капремонта заменили более 3,8 тыс. лифтов в домах

Заммэра столицы Петр Бирюков отметил, что всего за период с 2011 по 2023 год в городе заменили свыше 45,2 тыс. лифтов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Свыше 3,8 тыс. лифтов заменили в жилых домах Москвы в прошлом году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, всего за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тыс. лифтов. В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тыс. лифтов, больше всего - в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах", - сказал Бирюков.

Он заверил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.