Голикова: кабмин готовит обновления в указ президента от 1992 года о многодетных семьях

Также планируется решение вопросов медицины, образования и культуры, уточнила вице-премьер

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует актуализировать действующий указ президента РФ от 5 мая 1992 года "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", в том числе для установления единого статуса многодетной семьи в стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам перед презентацией Года семьи.

Презентация прошла на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные - любимые" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Мы сейчас готовим, как положено по плану, обновление указа президента, который не обновлялся уже в течение 30 лет, и все социальные гарантии, которые были, [останутся], <...> новые добавятся. Это, конечно, будет и статус семьи. Наконец-то он будет единым по всей стране", - сказала Голикова.

"Думаю, в самое ближайшее время мы с вами по поручению главы государства увидим решения, которые как раз связаны с решением жилищных вопросов, в том числе в самых что ни на есть маленьких населенных пунктах, где в последнее время не строилось жилье", - добавила она.

Также планируется решение вопросов медицины, образования и культуры, уточнила вице-премьер.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.