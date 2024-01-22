Минюст разработает единый статус многодетной семьи независимо от региона проживания

Правительство ранее определило министерство координирующим органом в работе по совершенствованию Семейного кодекса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минюст России сформирует единый для всей страны правовой статус многодетной семьи. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе презентации Года семьи на Всероссийском семейном форуме "Родные - любимые" на ВДНХ.

"В настоящее время мы плотно работаем над формированием правового статуса многодетной семьи. Мы исходим из того, что этот статус должен быть единым для всех [многодетных] семей независимо от места или региона их проживания", - сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что вне зависимости от места проживания "перечень прав, обязанностей, льгот, привилегий должен быть единым для каждой многодетной семьи России".

Ранее правительство РФ определило Минюст координирующим органом в работе по совершенствованию Семейного кодекса РФ.