В Год семьи Минюст займется совершенствованием Семейного кодекса

На площадке министерства также состоится научно-практическая конференция, где будут обсуждаться эти вопросы, куда глава ведомства Константин Чуйченко пригласил представителей многодетных семей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минюст России в 2024 году, объявленным Годом семьи, плотно займется работой по совершенствованию Семейного кодекса РФ. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе презентации Года семьи на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые" на ВДНХ.

Глава Минюста напомнил, что указом президента в полномочиях министерства было закреплено то, что Минюст отвечает за укрепление семейных ценностей, а правительство РФ совсем недавно определило Минюст в качестве органа, который будет осуществлять координацию работы по совершенствованию Семейного кодекса.

"Мы планируем очень серьезно заниматься этой работой и на XII Петербургском международном юридическом форуме (который пройдет в июне 2024 года - прим. ТАСС) будет целый цикл семейного права - вопросы охраны материнства, отцовства, защиты детей", - сообщил министр.

Кроме того, в рамках Года семьи на площадке Минюста состоится научно-практическая конференция, где будут обсуждаться эти вопросы, куда глава Минюста пригласил представителей многодетных семей.

А 8 июля, в День семьи, любви и верности, Минюст проведет Всероссийский день правовой помощи детям, где юристы максимально постараются оказать квалифицированную правовую помощь семьям, родителям, детям-сиротам и детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.