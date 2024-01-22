В Казани восстановили движение на затопленной ранее улице

Земляные работы по устранению аварии продолжаются

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Движение открыли на участке улицы Фатыха Амирхана в Казани, который утром затопило из-за коммунальной аварии, сообщает казанский водоканал в своем Telegram-канале.

"В настоящее время произведено отключение аварийного участка сети водоснабжения, излив на поверхность прекращен. Движения автотранспорта по улице Амирхана восстановлено", - говорится в сообщении.

Аварийные службы продолжают откачивать воду на улицах Амирхана и Четаева. Также ведутся земляные работы по устранению аварии.

Ранее ведомство сообщало, что из-за коммунальной аварии на водопроводной сети 1994 года постройки движение автотранспорта на участке улице Фатыха Амирхана от улицы Четаева до улицы Чистопольская было временно ограничено. Из-за аварии вода отключена в пяти многоквартирных домах на улице Чистопольской, 61а, 61а и улице Амирхана, 11, 13, 15.

На видеозаписи, ранее появившейся в интернете, видно, как из трубы потоком льется вода и заливает улицу, колеса машин, стоящих на обочине, практически полностью скрыты потоком. Сейчас в Казани -18 градусов с порывами ветра до 8 м/с.