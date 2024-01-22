Чуйченко заявил об увеличении суммы взысканных приставами в 2023 году алиментов на 40%

Объем взысканий вырос на 20 млрд рублей, сообщил министр юстиции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем взысканных приставами алиментов в России в 2023 году вырос на 20 млрд рублей, или на 40%. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе презентации Года семьи на Всероссийском семейном форуме "Родные - любимые" на ВДНХ.

Он отметил позитивные итоги работы подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей. "Если в 2022 году федеральная служба за год произвела взыскание 48 млрд рублей, то по итогам 2023 года уже можно говорить о 68 млрд рублей, то есть почти на 19-20 млрд рублей больше", - сказал Чуйченко.

Также он напомнил о разработанном Минюстом законопроекте об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов - своеобразной "позорной доске" для лиц, которые не платят алименты даже после привлечения к административной или уголовной ответственности или объявления их в розыск. Глава Минюста заметил, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и выразил надежду, что он вступит в силу в ближайшем будущем.