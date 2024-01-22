В Курской области несколько сотен семей из приграничья захотели переехать

В регионе действует высокий уровень террористической опасности

КУРСК, 22 января. /ТАСС/. В Курской области работают над переселением в пределах региона жителей приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, подобное желание изъявили несколько сотен семей, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире Первого канала.

"Мы всем предлагаем такую возможность, и у нас она есть. Дети, пожилые, но единицы соглашались на переезд. В конце прошлого года выделили из федерального бюджета средства на переезд подальше от границы. Сейчас несколько сотен семей согласились, и мы сейчас реализуем эту возможность", - сказал Старовойт.

В декабре 2023 года глава региона отмечал, что власти помогут с переселением жителям приграничных территорий области. Обращения рассматривали в индивидуальном порядке.

На период усиленных мер по защите и охране территории Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, с 19 октября 2022 года - средний уровень реагирования. Усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников, до 25 января 2024 года - использование пиротехнических изделий.