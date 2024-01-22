Суд заочно арестовал блогера Шпака за фейки о ВС РФ

Срок ареста установлен в два месяца, он начнет исчисляться с момента задержания блогера

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом в отношении Шпака избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства.

Шпак ранее был объявлен в розыск. Срок ареста Шпака установлен в два месяца, он начнет исчисляться с момента его задержания.

Тверской суд Москвы в октябре 2023 года признал Шпака виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из протоколов ему назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Ранее блогера также штрафовали на 50 тыс. рублей.

Александр Шпак - бодибилдер и блогер. Получил известность из-за эпатажной внешности.