В Севастополе объявили два выходных из-за паводка

По данным главы города Михаила Развожаева, 23 и 24 января специалисты должны провести работы для запуска системы водоснабжения города

ТАСС, 22 января. В Севастополе 23 и 24 января объявили выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращенный рабочий день, завтра и в среду - выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.

Губернатор отметил, что за отведенные ближайшие два дня специалисты проведут необходимые работы, которые позволят уже к вечеру 23 января полноценно запустить систему водоснабжения города.

В ночь на 19 января в городе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находились четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал ранее Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.