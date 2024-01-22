Карты этажей популярных спорткомплексов Москвы появились в "2ГИС"

На картах отмечены тематические спортивные зоны и раздевалки, медицинские пункты и сауны, души и туалеты, а также инфраструктура для маломобильных групп населения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Картографический сервис "2ГИС" добавил поэтажные карты московских спорткомплексов, включающие расположение тематических спортзалов, медпунктов и других объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Чтобы сделать навигацию по спортивным объектам еще более простой и понятной, геосервис "2ГИС" в сотрудничестве с ГБУ "Мосспортобъект" добавил на карту Москвы поэтажные планы десяти спортивных объектов в разных районах столицы. Этажи в спортивных комплексах помогут посетителям легче ориентироваться на месте - находить важные для тренировок места в более короткое время", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на картах отмечены тематические спортивные зоны и раздевалки, медицинские пункты и сауны, души и туалеты, а также инфраструктура для маломобильных групп населения. Карты помогут понять, какой комплекс лучше подойдет для тренировки: где есть бассейн, а где - нужный спортивный зал. Найти все объекты также можно через строку поиска, к примеру, введя запрос "тренажерный зал". В частности, на картах "2ГИС" можно увидеть планы трех этажей дворца спорта "Некрасовка", спорткомплексов "Акватория "ЗИЛ", "Красный Маяк", "Красный Октябрь", "Коломенский" и других.