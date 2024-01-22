Шведский депутат призвал к ограничению использования символов ислама

По мнению Ричарда Юмсхофа, оно должно быть запрещено в общественных местах королевства

СТОКГОЛЬМ, 22 января. /ТАСС/. Депутат от популистской партии "Шведские демократы" (ШД) и председатель парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф считает, что использование символики ислама должно быть запрещено в общественных местах королевства.

"Очевидно, что не в последнюю очередь минареты, полумесяц - это символы, олицетворяющие то, что отстаивает ислам. С точки зрения многих людей, в том числе и на мой взгляд, это представляет собой нечто очень опасное. Что-то очень плохое. Подобное ограничение, безусловно, является возможным шагом вперед", - заявил он в интервью газете Aftonbladet, отвечая на вопрос, следует ли ввести ограничения на исламскую символику по примеру запрета на свастику в общественных местах.

При этом законодатель отметил, что не отождествляет нацизм и ислам. "Я не говорю, что нацизм и ислам - это одно и то же. Но мы говорим о самой символике. Для меня чадра является исламским атрибутом, и я знаю, что многие люди, не в последнюю очередь бывшие мусульмане и женщины, относятся к этому так же", - добавил он.

Согласно последним опросам, политический вес ШД, которые выступают за ужесточение иммиграционной политики, больше, чем у всех трех правительственных партий. Если за Умеренную коалиционную партию, "Христианских демократов" и "Либералов" проголосовали бы 21,3% избирателей, то их соратники по правительственной коалиции в лице ШД, которые не входят в сам кабинет, получили бы 22% голосов. В 2022 году по итогам выборов ШД с 20,5% стали второй политической силой по поддержке электората и крупнейшей в находившемся в оппозиции праволиберальном альянсе.