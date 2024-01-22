Мезенцев: книга о белорусских партизанах пополнит летом "Библиотеку Союзного государства"

Госсекретарь Союзного государства напомнил, что также в 2024 году планируется выпуск книг серии, Симеону Полоцкому, Франциску Скорине, Дмитрию Менделееву, Казимиру Семеновичу

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Книга о партизанском движении "Операция Багратион. Народные мстители" пополнит серию "Библиотека Союзного государства" ко Дню независимости Белоруссии. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"К 3 июля мы представим новую книгу "Операция Багратион. Народные мстители". Она будет посвящена партизанскому движению", - сказал он журналистам после состоявшейся в Минске встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Госсекретарь напомнил, что также в текущем году планируется выпуск книг серии "Библиотека Союзного государства", посвященных литератору, богослову и переводчику Симеону Полоцкому, белорусскому первопечатнику и переводчику Франциску Скорине, великому русскому химику Дмитрию Менделееву, военному инженеру Великого княжества Литовского, теоретику и практику применения артиллерии Казимиру Семеновичу.

"И, конечно, книга "Космос как мечта человечества" будет особо значима, потому что госпожа [белорусская женщина-космонавт Марина] Василевская готовится к полету на российском космическом корабле к Международной космической станции [в марте этого года]", - отметил Мезенцев.

Первая книга серии "Библиотека Союзного государства", выпущенная в 2022 году, была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. В День памяти и скорби 22 июня 2023 года в Брестской крепости Мезенцев представил вторую книгу серии "Библиотека Союзного государства" - "Срока давности не имеют...", рассказывающую о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.