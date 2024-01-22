Вильфанд спрогнозировал, что сильный ветер в Приморье будет сохраняться до 24 января

В континентальной части Приморского края также ожидается до -19...-26 градусов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ветер в Приморском крае начнет ослабевать с 24 января. В прибрежных районах края скорость ветра начнет снижаться до 15-20 м/с, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приморском крае в ближайшие дни ожидается снег и на востоке края очень сильный снег. В отдельных районах прогнозируется гололед, метель, снежный накат и заносы. Кроме того, в континентальной части края ожидается очень сильный ветер до 15-20 м/с, а на побережье порывы будут достигать 30 м/с. В среду скорость ветра в прибрежных районах начнет постепенно снижаться до 15-20 м/с", - сказал он.

Вильфанд также добавил, что в ближайшие дни в континентальной части Приморского края прогнозируется сильный мороз до -19...-26 градусов, на побережье -15...-16 градусов в ночное и дневное время. Очень низкие температуры будут сохраняться до 25 января, но осадки прекратятся, отметил он.

По словам метеоролога, в заливе Петра Великого прогнозируются волны до 4 м, что создает опасную ситуацию для судоходства. В Японском море ожидаются волны до 6-8 м, а в его северной половине в ночь на вторник прогнозируется быстрое обледенение судов из-за сильного ветра и насыщенного влагой воздуха. "Это опасное явление сохранится в течение трех ближайших суток", - добавил он.

22 января метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра силой 37,9 м/с, что соответствует значению урагана. Проезд для грузового и общественного транспорта на острове Русский был временно закрыт. Дальневосточный федеральный университет, основная часть кампуса которого находится на острове Русский, сообщил, что готов разместить студентов и преподавателей, живущих на материковой части Владивостока, в гостиничных номерах.