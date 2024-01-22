В Северной Осетии более 1,3 тыс. домовладений подключили к газу по социальной газификации

Газопроводы подвели до границ почти 2,2 тыс. земельных участков

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Более половины заявок от жителей Северной Осетии на подключение к газу по программе социальной газификации исполнены за три года, за этот период подключили более 1,3 тыс. потребителей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ", ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" Алан Кодзаев.

"Всего в рамках догазификации в Северной Осетии принято более 2,7 тыс. заявок, заключено свыше 2,5 тыс. договоров на догазификацию. Подведены газопроводы до границ почти 2,2 тыс. земельных участков, больше 1,3 тыс. потребителей уже подключены к природному газу", - сказал Кодзаев.

План по догазификации на 2023 год в Северной Осетии выполнен на 100%. Было принято 887 заявок, по которым заключались договоры на догазификацию. Газопроводы были доведены до границ 763 земельных участков, 552 абонента полностью подключены к системе газоснабжения.

"Догазификация сегодня является одним из основных направлений нашей работы. Несмотря на один из самых высоких уровней газификации по стране, в республике остаются люди, в домах которых пока нет газа. Улучшение качества жизни и повышение уровня комфорта для каждого жителя Северной Осетии для нас особенно важны. Поэтому в приоритете социальное направление деятельности газовых компаний", - сказал Кодзаев.

Программа социальной газификации начата в России в 2021 году по поручению президента страны, благодаря которой у жителей появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ непосредственно к домам и приобрести газовое оборудование.