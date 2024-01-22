Почти 80% школ в Донбассе и Новороссии работают в очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в стране утверждена программа развития школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКА, 22 января. /ТАСС/. Практически 80% школ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях работают в очном формате, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В новых регионах, где небезопасно, идет дистанционное обучение, и мы в ближайшее время, в феврале, хотим провести совещание, собрать всех директоров школ. <…> Там, где ситуация позволяет, это большинство школ, практически 80% школ работают в очном режиме, до этого они все, очень много школ работали дистанционно", - сказал он.

Кравцов отметил, что в России утверждена программа развития школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "По прошлому году у нас все показатели выполнены, и мы в ближайшее время, в течение двух-трех лет, доведем до стандартов российских в целом все школы", - добавил глава Минпросвещения.