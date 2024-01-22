В Херсонской области разработают первую в РФ книгу молодого избирателя

Она будет рассказывать об устройстве общественно-политической жизни России и херсонского региона, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате РФ Александр Малькевич

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Школа молодого избирателя Херсонской области при поддержке избиркома региона и Общественной палаты РФ в феврале представит первую в России книгу молодого избирателя с информацией об общественно-политической системе страны и самой области, сообщил журналистам сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

"[Наш] регион стал единственным в нашей стране, где живет и развивается уникальный образовательный проект под названием "Школа молодого избирателя". <...> Мы рассчитываем в феврале представить маленький, но очень полезный проект под названием "Настольная книга молодого избирателя". Запрос такой есть и у слушателей, и у их родных. <...> Это полезная книга, рассказывать она будет об устройстве общественно-политической жизни нашей страны и конкретно херсонского региона", - сказал Малькевич.

Председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова отметила, что выпуск книги будет особенно актуален с учетом выборов президента РФ, которые для Херсонской области станут первым федеральным голосованием с момента вступления в состав России.

"Избирательная система Украины и избирательная система Российской Федерации - это диаметрально разные системы. В нашей, российской системе отличительная особенность заключается в том, что она полностью ориентирована на избирателя. Поэтому настольная книга молодого избирателя поможет нам взрастить ответственный электорат, который с осознанием дела, с пониманием будет выходить на избирательные участки", - отметила Захарова.

Школа молодого избирателя создана в Геническе летом 2023 года Общественной палатой РФ при участии избирательной комиссии Херсонской области. В начале 2024 года школа сообщила о начале подготовки наблюдателей для выборов президента РФ в марте.