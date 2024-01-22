Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что заседание запланировано на 22 января в Замоскворецком суде Москвы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская не признает вину в неправомерном обороте средств платежей, сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.

"Вину не признает", - сказала защитник.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие намерено просить суд ужесточить меру пресечения Блиновской в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат уточнила, что заседание запланировано на понедельник в Замоскворецком суде Москвы.