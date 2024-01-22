Количество бюджетных мест в новосибирских вузах вырастет на 20% в 2024 году

Как сообщили в областном правительстве, предусмотрено 15 004 бюджетных места

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Вузы Новосибирской области наберут в сентябре 2024 года более 15 тыс. студентов на бюджетные места, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На 2024 год в вузах региона предусмотрено 15 004 бюджетных места, из них более 10 тыс. - места инженерного профиля, а также места в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контрольная цифра приема на бюджетные места в вузы в 2023 году составляла 12,4 тыс.

В этом году планируется повысить эффективность целевой подготовки специалистов для разных специальностей, востребованных для экономики региона, в частности для предприятий агропромышленного комплекса.

На территории Новосибирской области действуют 22 вуза и филиала, в которых обучаются почти 105 тыс. студентов. Вузы готовят профессионалов более чем по 500 направлениям и специальностям.