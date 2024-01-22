Мэр Москвы посетил модернизируемую ТЭЦ-23 на северо-востоке города

Сергей Собянин отметил, что "Мосэнерго" является главным предприятием, которое обеспечивает электроэнергией и теплом город

МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по модернизации ТЭЦ-23 в районе Метрогородок, расположенном на северо-востоке Москвы.

Собянин отметил, что "Мосэнерго" является главным предприятием, которое обеспечивает жизнедеятельность Москвы и предоставляет электроэнергиею и тепло городу.

"От надежности работы компании, конечно, зависит очень многое, по сути дела, несмотря на потепление климата, которое нам обещали, мы порой находимся в экстремальных условиях, где нужна, конечно, надежность энергетической системы. За последние годы здесь была проведена большая модернизация, установлены восемь новых турбин, практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Но тем не менее понятно, что эта работа должна продолжаться в постоянном в режиме, модернизироваться, обновляться вся технологическая часть", - сказал мэр.

Как рассказал управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко, все системы "Мосэнерго" сейчас находятся в работе, успешно пройдены все зимние максимумы.

"В этом году мы запускаем в марте месяце модернизированную турбину Т 110. В этом же году в декабре месяце мы выводим в проект модернизации такую же турбину Т 110. И в 2026 году мы завершаем реконструкцию большого блока Т250", - добавил Бутко.

Как сообщается в материалах мэрии, ТЭЦ-23 ПАО "Мосэнерго" обеспечивает электрической и тепловой энергией районы востока, северо-востока и центра Москвы с населением около 3,5 млн человек, а также важные объекты транспортной, социальной и деловой инфраструктуры.

Одним из ключевых направлений развития ТЭЦ-23 в последние годы является плановая модернизация производственных мощностей и замена устаревшего оборудования. Поскольку станция находится вблизи жилых массивов и национального парка "Лосиный остров", особое внимание уделяется снижению воздействия на окружающую среду. В частности, ТЭЦ-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго", на которой внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учета выбросов.