Власти Псковской области планируют остановить демографический спад к 2035 году

Стимулирование роста рождаемости ведется за счет мер соцподдержки для семей с детьми

ПСКОВ, 22 января. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Демография" намерены к 2035 году остановить демографический спад, который наблюдается в регионе с середины прошлого века. Стимулирование роста рождаемости ведется за счет мер соцподдержки для семей с детьми, сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Тема укрепления демографии и поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. При этом треть населения региона на данный момент - это люди пожилого возраста.

"Сейчас благодаря нацпроекту мы принимаем серьезные меры поддержки института семьи и детства. Они носят долгосрочный характер. Люди понемногу начинают вставать на ноги и результат всех этих мер, которые мы сейчас реализуем, будет к 2035 году. Мы рассчитываем, что демографический рост и повышение рождаемости начнется к этой дате. Кроме того, не только в социальной сфере происходят позитивные изменения: все органы исполнительной власти работают на то, чтобы социально-экономическая и демографическая ситуация в регионе стабилизировалась", - сказала собеседница агентства.

Поддержка семей с детьми

По ее словам, чтобы стимулировать демографический рост, власти Псковской области разработали региональную систему мер соцподдержки семей, в которых рождаются дети. Одна из последних мер - акция "Подарок новорожденному", по которой семьям вручаются сертификаты на 5 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку детских товаров, а также медаль "Рожденному на земле Псковской". Среди самых важных мер соцподдержки в регионе - ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, ее размер составляет почти 13,5 тыс. рублей.

"Кроме того, такая же сумма выплачивается, если в семье появляется первенец. Мы начисляем такое пособие не только в связи с рождением, и с усыновлением ребенка. Еще одно пособие - ежемесячная выплата на детей: в возрасте от трех до семи лет включительно на одного ребенка ее размер составляет от 6,7 до 13,5 тыс. рублей. Ну и, конечно, наш региональный материнский капитал в 100 тыс. рублей, средства из которого семьи все активнее используют, например, на газификацию своих частных домовладений. Это повышает их благосостояние и комфортность проживания на селе", - резюмировала глава регионального комитета по социальной защите.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.