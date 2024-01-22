В Казахстане огорчены словами Канделаки о якобы вытеснении русского языка

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал такую информацию недостоверной

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Власти Казахстана огорчены заявлением директора телеканала ТНТ, управляющего директора "Газпром-медиа развлекательное телевидение" Тины Канделаки о якобы вытеснении русского языка в республике. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная, пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем. Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о посте Канделаки в Telegram-канале.

Он также прокомментировал возможность внесения Канделаки в какие-либо списки, запрещающие въезд в Казахстан. "Я не могу сейчас вам ничего сказать, возможно, и войдет, возможно и нет. Я же только что вам разъяснил все. Нет такого, чтобы прямо сегодня или завтра кого-то включили [в список]. Вряд ли она приедет в Казахстан", - пояснил представитель МИД.

По его словам, такие списки - это внутреннее дело каждого государства. "Допустим, если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой. Вот и мы не запустим. Данная мера принимается в случае необходимости. Не требуйте, чтобы мы кого-то включили в этот список сегодня или завтра", - уточнил Смадияров. Он подчеркнул, что на сегодняшний момент Канделаки не запрещен въезд в республику.

ТАСС пока не располагает комментарием Канделаки. Ранее она написала пост в своем телеграм-канале, где возмутилась тем, что в Казахстане планируют переименовать несколько железнодорожных станций, заменив русские названия на казахские. По мнению Канделаки, "в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Согласно конституции, государственным языком Казахстана является казахский. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально может употребляться русский язык.