На западе Москвы построили здание для судебных участков мировых судей

Суд оснащен системами аудио-видеофиксации судебных заседаний, видеосвязи, камерами видеонаблюдения и электронными киосками

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей построили в районе Ново-Переделкино, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории деревни Орлово в районе Ново-Переделкино построено здание для размещения судебных участков мировых судей. В нем обустроены 10 залов для заседаний - по количеству судебных участков", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента.

Отмечается, что семиэтажное здание расположено недалеко от станции метро "Новопеределкино" Солнцевской линии, а также одноименной станции МЦД-4, по адресу: Новоорловская улица, 7Г. Все строительные работы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

"В здании размещены 10 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями. Суд оснащен системами аудио-видеофиксации судебных заседаний, видеосвязи, камерами видеонаблюдения, электронными киосками. Оборудован конференц-зал на 68 человек", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что помещения здания суда разделены на несколько зон: судейскую, конвойную и общественную.