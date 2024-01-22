Участниками первого фестиваля "Мультпром" стали специалисты из 30 российских регионов

Молодым инженерам и аниматорам вручили гранты на общую сумму более 2,5 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Специалисты из более чем 30 регионов России приняли участие в первом фестивале научно-технической анимации "Мультпром" в Нижнем Новгороде. Молодым инженерам и аниматорам вручили гранты на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщили ТАСС организаторы.

"Ведущие аниматоры, представители научных и промышленных центров из более чем 30 регионов страны собрались, чтобы объединить силы в пропаганде достижений науки и промышленности, обсудить вопросы вовлечения молодого поколения в инженерную сферу, изучить новые технологии для мультиндустрии. По словам организаторов, "Мультпром" впервые проводился в формате единого масштабного фестиваля, ранее - с 2014 года - проект развивался как самостоятельный конкурс, а также серия отдельных мастер-классов и других мероприятий в России и странах мира", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель проекта, автор идеи фестиваля Виктория Соболева, сейчас анимация вышла далеко за рамки простого развлечения. По ее словам, сегодня это не просто научно-популярные мультфильмы, это анимированные презентации, дополненная реальность, игровые симуляторы, цифровое моделирование, это универсальный язык общения между учеными, инженерами, гуманитариями, позволяющий доносить свои идеи до самой широкой аудитории.

На международный конкурс научно-технической анимации "Мультпром", который провели в рамках фестиваля, поступило рекордное количество заявок из России и других стран мира. Общая география составила 13 государств, а общее количество заявок превысило 300. Победителями этого года в своих категориях стали детские мультипликационные работы на тему науки и технологий, а также ролики профессиональных дизайн-бюро, выполненные для предприятий промышленности.

Мероприятия "Мультпрома" в Нижнем Новгороде охватили семь исторических, культурных и креативных площадок и включили в себя лекции, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на промышленные предприятия.