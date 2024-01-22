В РФ около 2,5 тыс. детей ежегодно получают статус инвалидности

Глава департамента по делам инвалидов Минтруда Дмитрий Лигомина сообщил, что ведомство продолжает оказывать поддержку общественным организациям, помогающим людям с инвалидностью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. детей ежегодно в России первично получают статус инвалидности и нуждаются в реабилитации. Об этом сообщил глава департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Дмитрий Лигомина на парламентских слушаниях комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Социокультурная интеграция детей с нарушениями слуха".

"У нас ежегодно порядка 2,5 тыс. детей первично получают статус инвалидности и нуждаются в тех или иных видах реабилитации", - сказал он.

По словам главы департамента, Минтруд продолжает оказывать поддержку общественным организациям, помогающим людям с инвалидностью. Кроме того, в 2024 году каждый регион должен разработать дорожные карты по повышению доступности реабилитационных услуг.